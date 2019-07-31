Путин утвердил закон об упрощенном получении автономеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить автомобильные номера в упрощенном порядке. Теперь их можно заказать у изготовителя.
Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Возможность получения госномера в регистрационном подразделении остается. Однако к ней добавилась возможность «изготовления их у изготовителя государственных регистрационных знаков».
Также документ вменяет в обязанность предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.ОбществоВластьАвто
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