Путин утвердил закон об упрощенном получении автономеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить автомобильные номера в упрощенном порядке. Теперь их можно заказать у изготовителя.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Возможность получения госномера в регистрационном подразделении остается. Однако к ней добавилась возможность «изготовления их у изготовителя государственных регистрационных знаков».

Также документ вменяет в обязанность предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.