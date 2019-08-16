В Альметьевске на продажу выставили торговый центр «Шифа»

В Альметьевске на продажу выставили торговый центр «Шифа» на проспекте Строителей. Стоимость здания оценивается в 160 млн рублей. В объявлении о продаже на «Авито» сказано, что ТЦ на 100% заполнен арендаторами.

Как ранее писало «Реальное время», этот торговый центр принадлежит ООО «Шифа Альметьевск». Компания, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит двум физлицам: Даниле Бадрутдинову и Людмиле Горшковой. «Шифа Альметьевск» по итогам 2017 года зафиксировала 19 млн рублей чистой прибыли.

В числе бывших совладельцев компании значится Сирин Бадтрудинов — по-видимому, отец Данила Бадрутдинова. Он считается владельцем сети «Шифа», в которую входят и торговые центры, и деревенские магазины. Они действуют в Лениногорске, Бавлах, Бугульме, Нурлате, Азнакаево, а также в семи селах.

Сообщений о продаже какой-либо еще недвижимости из сети «Шифа» «Реальному времени» обнаружить не удалось.