Дмитрий Тарасов: «Некоторые клубы запретили игрокам поддерживать Кокорина и Мамаева»

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о поддержке после полученной травмы и отношении некоторых клубов к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Не так много ребят из команды написали мне какие-то слова. Понятно, что это Миранчуки, остальных можно пересчитать по пальцам. От кого ждал, те не написали.

Это очень неприятно. Не знаю, чего тут бояться, они же не в заложниках. Я бы так не поступил. Такая же ситуация, как с Кокориным и Мамаевым. Я слышал, что в некоторых клубах игрокам говорили, что не надо их поддерживать. А я считаю, что надо. До сих пор общаюсь. Это моя жизнь, сам буду решать.

Общаюсь с семьей Кокорина: мамой, женой. Переписываемся, узнаю о состоянии дел. Сейчас уже нельзя отмотать все назад. На будущее это будет хороший пример, но само наказание — перебор. Показательная порка.

Я сам родитель. Представьте мать, у которой двух сыновей забрали. Она держится, она молодец. Есть Алан Чочиев — близкий друг семьи. Мы с ним тоже постоянно на связи. Он очень старается. С этой поддержкой уже, наверное, достал всех в РПЛ. Респект ему. Вот это настоящий друг. Просит всех пост выложить, то акция в Питере, то в Москве. Сказал мне, чтобы я попросил Миранчуков помочь, еще кого-то в команде», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Недавно футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.