Суд принял решение назначить новую экспертизу по делу Серебренникова

Мещанским судом Москвы принято решение назначить новую экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает ТАСС.

Напомним, дело Серебренникова началось в 2017 году. Ранее Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, а также продюсера Юрия Итина и экс-сотрудника Министерства культуры РФ Софью Апфельбаум.

Позже художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после вечернего спектакля. Об этом сообщалось в Instagram «Гоголь-центра». Зрители встретили режиссера овациями. В комментариях к записи были многочисленные поздравления.