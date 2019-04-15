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Суд принял решение назначить новую экспертизу по делу Серебренникова

11:28, 15.04.2019
Суд принял решение назначить новую экспертизу по делу Серебренникова
Фото: wikipedia.org

Мещанским судом Москвы принято решение назначить новую экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает ТАСС.

Напомним, дело Серебренникова началось в 2017 году. Ранее Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, а также продюсера Юрия Итина и экс-сотрудника Министерства культуры РФ Софью Апфельбаум.

Позже художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после вечернего спектакля. Об этом сообщалось в Instagram «Гоголь-центра». Зрители встретили режиссера овациями. В комментариях к записи были многочисленные поздравления.

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