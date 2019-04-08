Суд освободил Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде

Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, а также продюсера Юрия Итина и экс-сотрудника Министерства культуры РФ Софью Апфельбаум. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что 2 апреля Мещанский суд Москвы оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 3 июля.

Дело Серебренникова началось в 2017 году. По версии следствия, он и другие фигуранты дела похитили 133 млн рублей из выделенных государством денег на театральный проект «Платформа».