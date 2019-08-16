Стоимость активов обанкротившейся «Галереи вин» к августу составила 3,7 млн рублей

Общая стоимость имущества и дебиторской задолженности обанкротившегося ООО «Фирма «Галерея вин», которому принадлежала одноименная сеть магазинов, по состоянию на 7 августа составила 3,7 млн рублей.

Из этой суммы 3 млн рублей приходится на дебиторскую задолженность ряда организаций, среди которых — ряд заведений казанского общепита, а также основатель сети Яков Цейнштейн (его долг перед ООО составляет скромные 14 тысяч рублей). К имуществу относится преимущественно предметы обстановки магазинов.

Напомним, в ходе банкротства имущество «Галереи вин» активно реализовывалось с торгов. В частности, торговые точки сети достались двум покупателям за 180 млн рублей в общей сложности. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».