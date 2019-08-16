«Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы и сыграет с португальской «Брагой»

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Московский «Спартак» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Произошло это благодаря победе над швейцарским «Туном» — 2:1, голы у «Спартака» на счету Понсе и Шюррле. По сумме двух встреч (3:2 и 2:1) дальше по сетке квалификации Лиги Европы прошел российский клуб.

В следующем раунде «Спартак» встретится с португальской «Брагой», которая победила датский «Брондбю».

Напомним, ранее в матче квалификации Лиги чемпионов российский «Краснодар» одолел «Порту» — 3:2.