«Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы и сыграет с португальской «Брагой»
Московский «Спартак» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
Произошло это благодаря победе над швейцарским «Туном» — 2:1, голы у «Спартака» на счету Понсе и Шюррле. По сумме двух встреч (3:2 и 2:1) дальше по сетке квалификации Лиги Европы прошел российский клуб.
В следующем раунде «Спартак» встретится с португальской «Брагой», которая победила датский «Брондбю».
Напомним, ранее в матче квалификации Лиги чемпионов российский «Краснодар» одолел «Порту» — 3:2.СпортФутбол
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