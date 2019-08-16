Росстат рассказал об изменениях рациона россиян с 1980 года

Специалисты Росстата подсчитали, как изменился состав продуктов, употребляемых россиянами за последние 40 лет. За это время вдвое упало потребление картофеля, а вот фруктов и ягод в стране стали есть больше в те же два раза.

Исследование показало, что в 1980 году в СССР на каждого жителя приходилось по 117 кг картошки в год. В 2018 году один человек за год съедает только 59 кг картофеля.

В потреблении фруктов и ягод цифры распределены следующим образом: в 1980 году — 35 кг на человека, а в 2018-м — 74 кг.

Также россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов. За 40 лет этот показатель вырос с 17 до 22 кг в год. То же касается и овощей и бахчевых: 92 и 104 килограмма соответственно, передает «РИА Новости».

Согласно расчетам Росстата, потребление мяса падало с 1980 по 2000 год, а после начало расти, вплоть до 2018 года. Цифры распределились следующим образом: 70 кг в 1980-м, 50 кг в 2000-м и 89 кг в 2018-м.

Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин стал есть в 2018 году 112 килограммов — на 16 кг меньше, чем в 1980 году.

Серьезно снизилось и потребление молочных продуктов за этот период — с 390 до 266 кг.

Кроме того, снижение коснулось и потребления яиц — с 286 до 231 штуки в год на человека, как и сахара и кондитерских изделий — с 35 до 31 кг.