Тренер объяснила, почему занятия спортом неэффективны для сжигания жира на животе

Тренер Ханна Льюис объяснила, почему занятия спортом неэффективны для сжигания жира на животе. Лишние килограммы никогда не уйдут только с одной части тела, а потеря веса происходит исключительно при дефиците калорий на фоне регулярных тренировок.

«Вы никогда не уберете жир с живота, просто качая пресс», — передают ее слова «Известия» со ссылкой на издание «Metro».

Чтобы мышцы пресса сделать более видными, нужно уменьшить общий процент жира в организме, советует владелец тренажерного зала Ричард Тидмарш. Ведь мышцы пресса от природы есть у всех, иначе мы бы не смогли держаться в вертикальном положении.

Для того, чтобы были видны мышцы пресса, показатель общего процента жира у мужчин должен равняться 16%, у женщин — 18%.

Ранее специалисты назвали продукты, с помощью которых можно похудеть. Для этого стоит включить в свой рацион йогурты, кефир, квашеную капусту и напитки на основе чайного гриба.

