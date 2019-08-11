Названы лучшие натуральные продукты для похудения

Специалисты назвали продукты, с помощью которых можно похудеть. Для этого стоит включить в свой рацион йогурты, кефир, квашеную капусту и напитки на основе чайного гриба.

Также эксперты порекомендовали яблочный уксус. Он помогает снижению количества жировых отложении, пишут «Дни24».

Эффективность подтверждена результатами экспериментов и с грызунами, и с людьми. Рекомендуется разводить яблочный уксус по 1 столовой ложке на каждый стакан воды.

Помимо этого, в списке продуктов оказался экстракт гарцинии камбоджийской, но перед тем, как употреблять его, нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее диетолог подробно рассказала о том, какие сыры могут оказать вредное влияние на организм. Она также указала на ограничения по употреблению этого продукта.



