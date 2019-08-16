В России разработали концепцию движения беспилотных автомобилей

Минпромторг разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с учетом появления беспилотных машин.

Концепция разработана для содействия развитию транспортной инфраструктуры. В документе указывается, что правовая база не позволяет определить правила безопасности для беспилотников, но теперь, благодаря новым указам, может повыситься качество транспортных услуг.

Кроме того, беспилотные машины должны быть подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС» и иметь бортовое устройство записи данных (черный ящик).

Однако внедрение беспилотников не только поможет уменьшить затраты компаний, занимающихся перевозками, также увеличится потеря рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в России создали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. Пока катафалк способен развивать скорость до 5 километров в час. Его создали студенты одного из сибирских вузов. Проект еще будет доработан.