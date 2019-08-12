В России создали беспилотный катафалк на базе Lada Kalina

В России создали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. Пока катафалк способен развивать скорость до 5 километров в час.

Катафалк создали студенты одного из сибирских вузов. Проект планируют доработать, при этом его авторы смогут взять консультации у специалистов из «Яндекса», МАДИ, КАМАЗа и других компаний, занимающихся аналогичными разработками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы «Автонет».

Напомним, в эти выходные в Иннополисе прошла первая «беспилотная свадьба»: молодоженов к месту регистрации брака доставил беспилотник «Яндекса».

