Июль 2019 года стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений на планете

Июль этого года стал самым теплым за всю историю наблюдений на нашей планете. Прошлый месяц побил температурные рекорды, зафиксированные за период с 1880 года, сообщает Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (НОАА).

В этом году в июле температура поверхности суши и мирового океана была на 0,95°С выше аналогичного показателя за XX век. Тогда он составил 15,8°С.

Таким образом, температурный рекорд , зафиксированный в 2016 году, был превзойден на 0,03°С, пишет ТАСС.

Более того, площадь льдов в Арктике в июле этого года стала на 19,8% меньше значения за промежуток с 1981 года по 2010-ый. В Антарктике площадь ледяного покрова стала меньше на 4,3% по сравнению с показателем за этот же период.

Напомним, ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев отметил, что cреднегодовая температура растет во всем мире начиная с 1970-х годов, что является результатом завершения малого ледникового периода. К 2020 году среднегодовая температура в Казани поднимется на 2,5 градуса с начала прошлого века.