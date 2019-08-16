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Июль 2019 года стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений на планете

01:35, 16.08.2019
Июль 2019 года стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений на планете
Фото: realnoevremya.ru

Июль этого года стал самым теплым за всю историю наблюдений на нашей планете. Прошлый месяц побил температурные рекорды, зафиксированные за период с 1880 года, сообщает Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (НОАА).

В этом году в июле температура поверхности суши и мирового океана была на 0,95°С выше аналогичного показателя за XX век. Тогда он составил 15,8°С.

Таким образом, температурный рекорд , зафиксированный в 2016 году, был превзойден на 0,03°С, пишет ТАСС.

Более того, площадь льдов в Арктике в июле этого года стала на 19,8% меньше значения за промежуток с 1981 года по 2010-ый. В Антарктике площадь ледяного покрова стала меньше на 4,3% по сравнению с показателем за этот же период.

Напомним, ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев отметил, что cреднегодовая температура растет во всем мире начиная с 1970-х годов, что является результатом завершения малого ледникового периода. К 2020 году среднегодовая температура в Казани поднимется на 2,5 градуса с начала прошлого века.

АналитикаОбщество
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