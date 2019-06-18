К 2020 году с начала прошлого века среднегодовая температура в Казани станет выше на 2,5 градуса

Фото: Инна Серова

На 2,5 градуса — с 3,5 до 6 — поднимется за 120 лет, с 1900 к 2020 году, среднегодовая температура в Казани. Об этом сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев на пресс-конференции, посвященной современным тенденциям климатических погодных изменений.

Среднегодовая температура растет во всем мире начиная с 1970-х годов, что является результатом завершения малого ледникового периода, отметил Переведенцев, отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени».

Характерные для мегаполиса выбросы тепла в атмосферу, по словам Переведенцева, определяют погоду и климат зимой на 37%, а летом — на 27%. Эти изменения эксперт оценивает положительно с точки зрения развития сельского хозяйства.

