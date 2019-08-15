Следователи проверят версию о свалке рядом с аэропортом Жуковский

Следователи и специально созданная комиссия проверят имеющуюся информацию о том, что около аэропорта Жуковский находится полигон бытовых отходов, об этом рассказал глава «Росавиации» Александр Нерадько.

Он подтвердил, что подобная информация есть. По словам Нерадько, в районе аэропортов часто находятся «объекты жизнедеятельности человека, которые привлекают птиц».

Также он заверил, что меры орнитологического обеспечения безопасности полетов в аэропорту будут усилены, передает «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Напомним, сегодня утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса U6178, на борту которого, по разным данным, находились от 226 до 234 человек (последние данные — 233 человека), из-за попадания чаек в двигатели совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Почти сразу появились слухи о том, что рядом с аэропортом находится свалка.



