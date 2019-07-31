Основатели Wildberries посетят сегодня Челны

Сегодня в Набережные Челны приедет делегация компании Wildberries во главе с ее основателями — Татьяной и Владиславом Бакальчук. Они намерены ознакомиться с инвестиционной инфраструктурой автограда.

Накануне Татьяна Бакальчук посетила Иннополис, Агентство инвестиционного развития РТ и индустриальный парк «Зеленодольск», передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Встретился с представителями одного из самых успешных представителей онлайн-торговли в России и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

Напомним, что Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной-миллиардером.