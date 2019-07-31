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Основатели Wildberries посетят сегодня Челны

09:36, 31.07.2019
Основатели Wildberries посетят сегодня Челны
Фото: скриншот видео youtube.com

Сегодня в Набережные Челны приедет делегация компании Wildberries во главе с ее основателями — Татьяной и Владиславом Бакальчук. Они намерены ознакомиться с инвестиционной инфраструктурой автограда.

Накануне Татьяна Бакальчук посетила Иннополис, Агентство инвестиционного развития РТ и индустриальный парк «Зеленодольск», передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Встретился с представителями одного из самых успешных представителей онлайн-торговли в России и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

Напомним, что Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной-миллиардером.

Справка

В этом году интернет-магазин Wildberries занял четвертое место в списке самых дорогих компаний Рунета. По данным компании, в 2018 году оборот Wildberries вырос на 72% до 118,7 млрд рублей.

ТехнологииITБизнес Татарстан
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