Основатели Wildberries посетят сегодня Челны
Сегодня в Набережные Челны приедет делегация компании Wildberries во главе с ее основателями — Татьяной и Владиславом Бакальчук. Они намерены ознакомиться с инвестиционной инфраструктурой автограда.
Накануне Татьяна Бакальчук посетила Иннополис, Агентство инвестиционного развития РТ и индустриальный парк «Зеленодольск», передает пресс-служба Минэкономики РТ.
Встретился с представителями одного из самых успешных представителей онлайн-торговли в России и министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.
Напомним, что Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной-миллиардером.
Справка
В этом году интернет-магазин Wildberries занял четвертое место в списке самых дорогих компаний Рунета. По данным компании, в 2018 году оборот Wildberries вырос на 72% до 118,7 млрд рублей.
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