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Вратарь «Уфы» Чернов призвал «Красаву» Савина ответить за свои слова

15:00, 15.08.2019
Вратарь «Уфы» Чернов призвал «Красаву» Савина ответить за свои слова
Фото: vk.com/ufafc

Вратарь ФК «Уфа» Алексей Чернов записал видеообращение к блогеру Евгению Савину («Красава»), в котором призывает его выполнить свое обещание.

«Жека Савин, я тебя не понял вообще. Уже месяц прошел! Где ты? Я вышел с «Уралом». Ты обещал! Пацан сказал — пацан сделал. Давай, я тебя жду», — сказал Чернов.

Ранее Савин обещал приехать на игру «Уфы», если молодой голкипер Чернов сыграет хотя бы одну игру за основной состав уфимцев. В нынешнем сезоне вратарь сыграл уже в двух матчах РПЛ, но «Красава» пока на матче «Уфы» не появлялся.

СпортОбществоФутбол Башкортостан
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