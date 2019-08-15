Вратарь «Уфы» Чернов призвал «Красаву» Савина ответить за свои слова

Вратарь ФК «Уфа» Алексей Чернов записал видеообращение к блогеру Евгению Савину («Красава»), в котором призывает его выполнить свое обещание.

«Жека Савин, я тебя не понял вообще. Уже месяц прошел! Где ты? Я вышел с «Уралом». Ты обещал! Пацан сказал — пацан сделал. Давай, я тебя жду», — сказал Чернов.

Ранее Савин обещал приехать на игру «Уфы», если молодой голкипер Чернов сыграет хотя бы одну игру за основной состав уфимцев. В нынешнем сезоне вратарь сыграл уже в двух матчах РПЛ, но «Красава» пока на матче «Уфы» не появлялся.