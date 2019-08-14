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Профессор КФУ заявил, что в Казань на десять дней вернулась жара

13:15, 14.08.2019
Профессор КФУ заявил, что в Казань на десять дней вернулась жара
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казань на десять дней вернулась жаркая погода и летний зной. Об этом сообщил сегодня завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, высотный циклон, «который нам отравлял жизнь на протяжении полутора месяцев», ушел.

Так, 15 августа в Казани днем ожидается 25 градусов тепла, 16 августа — 26, 17 августа — 25 , 18 и 19 августа — 26. 20 августа воздух прогреется до 24 градусов тепла, пишет «Татар-информ».

При этом жители Казани пережили самую холодную ночь последнего месяца лета, которая была с 12 на 13 августа. Тогда температура составила 6,8 градуса. Рекорд продержался с 1968 года.

Ранее Переведенцев заявил, что в августе среднемесячная температура в Казани будет ниже многолетней нормы.

Общество Татарстан
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