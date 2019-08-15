Мутко приедет в Казань обсудить подготовку 100-летия ТАССР

Завтра в Казань прибудет вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он проведет заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ТАССР.

Этот проект предполагает различные мероприятия, например дни Татарстана в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом.

К дате будет приурочено открытие отреставрированного здания НКЦ «Казань», где теперь разместится национальная библиотека, рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Юбилей республики станет сквозной темой и для Kazansummit. Центробанк выпустит памятную монету.