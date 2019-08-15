Секрет роста популярности кредитного потребительского кооператива

Под КПК подразумевается объединение физических лиц, компаний, организаций для создания фонда взаимопомощи между его членами. Целью таких союзов является финансовая взаимовыручка всех членов кооператива. Источником предоставления кредитов пайщикам в таких кооперативах служит финансовый фонд, который наполняется за счет собственных средств некоммерческой организации, привлечения сбережений и выдачи займов. Оказывать финансовую помощь гражданам и юрлицам, не входящим в состав КПК, запрещено законом.

Защита интересов пайщиков от возможных рисков в «Финжире»

Привлекать участников и их денежные средства разрешается только кооперативам, включенным в Реестр ЦБ РФ и входящим в состав саморегулируемых организаций. КПК «Финжир»* относится к официально зарегистрированным некоммерческим объединениям, соблюдающим все требования законодательства. Стабильно работающая организация обеспечивает своим членам выгодное и комфортное увеличение «веса» собственного капитала.

Его деятельность регулируется Центробанком РФ, а гарантии безопасности вносимых сбережений обеспечиваются НКО «МПОВС». В случае завершения существования кооператива каждый его участник получает компенсацию предоставленного сберегательного продукта в полном объеме, а не в пределах максимальной выплаты в 1,4 млн рублей, как это предусмотрено банковской системой.

Существующие сберегательные программы

Сравнительно молодой потребительский кооператив при сотрудничестве с федеральным девелопером «Унистрой»**, успешно реализующим жилые комплексы с обустроенными территориями и развитой инфраструктурой, задействовал пять проектов выгодных вложений для своих существующих и потенциальных членов. Программы с выплатой ставки на личный капитал по окончанию срока договора:

• «Кроссфит» — на собственные сбережения, доверенные до трех месяцев, обеспечит 8,75% дохода;

• «Спринт» — «разбегается» от 4 до 6 месяцев, обеспечивая 9,25%;

• «Марафон» — «на дистанцию» от 7 месяцев до года, принесет 10,25%;

• «Бег» — в течение одного-двух лет принесет 11,25%;

• «Ходьба» — неспешная, в течение от двух до трех лет, даст 12,5%.

Сегодня мы делаем еще более привлекательное предложение, где существенный процент на личные сбережения можно получать ежемесячно, при продолжительном сроке договора. Вот условия тарифных планов:

• «Эстафета» — под 7,75% в год стартует от 12 месяцев и заканчивается на 23-м;

• «Турнир» — продлится от двух лет и завершится на 35-м месяце, обеспечив участникам 8,75% в год;

• «Чемпионат» гарантирует 9,75% в год при вложении личных средств на период от трех лет.

Таких комфортных и эффективных «упражнений» для наращивания «мышечной массы» своего капитала вы больше не встретите.

На сайте https://finzhir.ru/ вы можете узнать больше о существующих предложениях, правилах вступления в КПК «Финжир», воспользоваться онлайн-калькулятором для подсчета размера ставки компенсации в денежном выражении.

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