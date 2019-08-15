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Секрет роста популярности кредитного потребительского кооператива

11:19, 15.08.2019

Под КПК подразумевается объединение физических лиц, компаний, организаций для создания фонда взаимопомощи между его членами. Целью таких союзов является финансовая взаимовыручка всех членов кооператива. Источником предоставления кредитов пайщикам в таких кооперативах служит финансовый фонд, который наполняется за счет собственных средств некоммерческой организации, привлечения сбережений и выдачи займов. Оказывать финансовую помощь гражданам и юрлицам, не входящим в состав КПК, запрещено законом.

Защита интересов пайщиков от возможных рисков в «Финжире»

Привлекать участников и их денежные средства разрешается только кооперативам, включенным в Реестр ЦБ РФ и входящим в состав саморегулируемых организаций. КПК «Финжир»* относится к официально зарегистрированным некоммерческим объединениям, соблюдающим все требования законодательства. Стабильно работающая организация обеспечивает своим членам выгодное и комфортное увеличение «веса» собственного капитала.

Его деятельность регулируется Центробанком РФ, а гарантии безопасности вносимых сбережений обеспечиваются НКО «МПОВС». В случае завершения существования кооператива каждый его участник получает компенсацию предоставленного сберегательного продукта в полном объеме, а не в пределах максимальной выплаты в 1,4 млн рублей, как это предусмотрено банковской системой.

Существующие сберегательные программы

Сравнительно молодой потребительский кооператив при сотрудничестве с федеральным девелопером «Унистрой»**, успешно реализующим жилые комплексы с обустроенными территориями и развитой инфраструктурой, задействовал пять проектов выгодных вложений для своих существующих и потенциальных членов. Программы с выплатой ставки на личный капитал по окончанию срока договора:

• «Кроссфит» — на собственные сбережения, доверенные до трех месяцев, обеспечит 8,75% дохода;

• «Спринт» — «разбегается» от 4 до 6 месяцев, обеспечивая 9,25%;

• «Марафон» — «на дистанцию» от 7 месяцев до года, принесет 10,25%;

• «Бег» — в течение одного-двух лет принесет 11,25%;

• «Ходьба» — неспешная, в течение от двух до трех лет, даст 12,5%.

Сегодня мы делаем еще более привлекательное предложение, где существенный процент на личные сбережения можно получать ежемесячно, при продолжительном сроке договора. Вот условия тарифных планов:

• «Эстафета» — под 7,75% в год стартует от 12 месяцев и заканчивается на 23-м;

• «Турнир» — продлится от двух лет и завершится на 35-м месяце, обеспечив участникам 8,75% в год;

• «Чемпионат» гарантирует 9,75% в год при вложении личных средств на период от трех лет.

Таких комфортных и эффективных «упражнений» для наращивания «мышечной массы» своего капитала вы больше не встретите.

На сайте https://finzhir.ru/ вы можете узнать больше о существующих предложениях, правилах вступления в КПК «Финжир», воспользоваться онлайн-калькулятором для подсчета размера ставки компенсации в денежном выражении.

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Справка

* Кредитный потребительский кооператив «Финжир» (ОГРН 1181690106102) действует в рамках Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». Членами кредитного кооператива могут быть: физические лица (достигшие возраста 16 лет) и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории, не выходящей за пределы г. Казани, Зеленодольского и Высокогорского районов Республики Татарстан. Физическое лицо уплачивает: вступительный взнос в размере 100 руб., обязательный паевой взнос в размере 100 руб., членский ежегодный взнос в размере 100 руб. Юридическое лицо уплачивает: вступительный взнос в размере 400 000 руб., обязательный паевой взнос в размере 5 000 руб., членский ежемесячный взнос в размере 60 000 руб. В случае досрочного расторжения договора передачи личных сбережений по инициативе пайщика КПК начисляет проценты на сумму личных сбережений пайщика из расчета 0,1 % процента годовых. Услуги оказываются только пайщикам кооператива. Деятельность контролируется Центральным банком РФ. КПК «Финжир» является членом Ассоциации СРО «Кооперативные Финансы»: запись в реестре № 456 от 17.01.2019 г. КПК осуществляет страхование рисков своей ответственности за нарушение своих обязательств в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования», свидетельство: РН КПК №0200 от 11.01.2019 г. Более подробно об остальных условиях вы можете узнать на сайте finzhir.ru, а также в офисах продаж по адресу: г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1, оф. 15Ж и по тел. 8(843)202-40-92

** Застройщики: ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги». Проектные декларации размещены в ЕИСЖС на сайте https:наш.дом.рф. Копии проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань, ул. А. Аббасова, 11 (ЖК «Весна») , г. Казань, ул. Октябрьский городок, 1/24 (ЖК «ART City — Город искусств» , г. Казань, ул. Гаврилова,1, г. Казань, ул. Гвардейская, 16в, Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Г. Тукая, д. 28а (ЖК «Усадьба Царево»). Настоящее предложение не является публичной офертой.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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