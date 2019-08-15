Секрет роста популярности кредитного потребительского кооператива
Под КПК подразумевается объединение физических лиц, компаний, организаций для создания фонда взаимопомощи между его членами. Целью таких союзов является финансовая взаимовыручка всех членов кооператива. Источником предоставления кредитов пайщикам в таких кооперативах служит финансовый фонд, который наполняется за счет собственных средств некоммерческой организации, привлечения сбережений и выдачи займов. Оказывать финансовую помощь гражданам и юрлицам, не входящим в состав КПК, запрещено законом.
Защита интересов пайщиков от возможных рисков в «Финжире»
Привлекать участников и их денежные средства разрешается только кооперативам, включенным в Реестр ЦБ РФ и входящим в состав саморегулируемых организаций. КПК «Финжир»* относится к официально зарегистрированным некоммерческим объединениям, соблюдающим все требования законодательства. Стабильно работающая организация обеспечивает своим членам выгодное и комфортное увеличение «веса» собственного капитала.
Его деятельность регулируется Центробанком РФ, а гарантии безопасности вносимых сбережений обеспечиваются НКО «МПОВС». В случае завершения существования кооператива каждый его участник получает компенсацию предоставленного сберегательного продукта в полном объеме, а не в пределах максимальной выплаты в 1,4 млн рублей, как это предусмотрено банковской системой.
Существующие сберегательные программы
Сравнительно молодой потребительский кооператив при сотрудничестве с федеральным девелопером «Унистрой»**, успешно реализующим жилые комплексы с обустроенными территориями и развитой инфраструктурой, задействовал пять проектов выгодных вложений для своих существующих и потенциальных членов. Программы с выплатой ставки на личный капитал по окончанию срока договора:
• «Кроссфит» — на собственные сбережения, доверенные до трех месяцев, обеспечит 8,75% дохода;
• «Спринт» — «разбегается» от 4 до 6 месяцев, обеспечивая 9,25%;
• «Марафон» — «на дистанцию» от 7 месяцев до года, принесет 10,25%;
• «Бег» — в течение одного-двух лет принесет 11,25%;
• «Ходьба» — неспешная, в течение от двух до трех лет, даст 12,5%.
Сегодня мы делаем еще более привлекательное предложение, где существенный процент на личные сбережения можно получать ежемесячно, при продолжительном сроке договора. Вот условия тарифных планов:
• «Эстафета» — под 7,75% в год стартует от 12 месяцев и заканчивается на 23-м;
• «Турнир» — продлится от двух лет и завершится на 35-м месяце, обеспечив участникам 8,75% в год;
• «Чемпионат» гарантирует 9,75% в год при вложении личных средств на период от трех лет.
Таких комфортных и эффективных «упражнений» для наращивания «мышечной массы» своего капитала вы больше не встретите.
На сайте https://finzhir.ru/ вы можете узнать больше о существующих предложениях, правилах вступления в КПК «Финжир», воспользоваться онлайн-калькулятором для подсчета размера ставки компенсации в денежном выражении.
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Справка
* Кредитный потребительский кооператив «Финжир» (ОГРН 1181690106102) действует в рамках Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». Членами кредитного кооператива могут быть: физические лица (достигшие возраста 16 лет) и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории, не выходящей за пределы г. Казани, Зеленодольского и Высокогорского районов Республики Татарстан. Физическое лицо уплачивает: вступительный взнос в размере 100 руб., обязательный паевой взнос в размере 100 руб., членский ежегодный взнос в размере 100 руб. Юридическое лицо уплачивает: вступительный взнос в размере 400 000 руб., обязательный паевой взнос в размере 5 000 руб., членский ежемесячный взнос в размере 60 000 руб. В случае досрочного расторжения договора передачи личных сбережений по инициативе пайщика КПК начисляет проценты на сумму личных сбережений пайщика из расчета 0,1 % процента годовых. Услуги оказываются только пайщикам кооператива. Деятельность контролируется Центральным банком РФ. КПК «Финжир» является членом Ассоциации СРО «Кооперативные Финансы»: запись в реестре № 456 от 17.01.2019 г. КПК осуществляет страхование рисков своей ответственности за нарушение своих обязательств в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования», свидетельство: РН КПК №0200 от 11.01.2019 г. Более подробно об остальных условиях вы можете узнать на сайте finzhir.ru, а также в офисах продаж по адресу: г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1, оф. 15Ж и по тел. 8(843)202-40-92
** Застройщики: ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги». Проектные декларации размещены в ЕИСЖС на сайте https:наш.дом.рф. Копии проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань, ул. А. Аббасова, 11 (ЖК «Весна») , г. Казань, ул. Октябрьский городок, 1/24 (ЖК «ART City — Город искусств» , г. Казань, ул. Гаврилова,1, г. Казань, ул. Гвардейская, 16в, Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Г. Тукая, д. 28а (ЖК «Усадьба Царево»). Настоящее предложение не является публичной офертой.
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