В Госдуме опровергли опасность массового ожирения из-за перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю не приведет к массовому ожирению населения и увеличению числа невротических расстройств. По мнению зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, большинство россиян не склоны к безделью и найдут, чем себя занять.

«Честно говоря, даже обидно за то, что россиян записали в лодыри и тунеядцы. Безусловно, какой-то процент таких «элементов» есть в любом обществе. Но большинство, я уверен, люди деятельные и активные», — цитирует его «РИА Новости».

Люди займутся спортом, проведут время с семьей, поедут на дачу и на рыбалку, полагает Огуль. Главное, считает депутат, чтобы сокращение рабочей недели не привело к уменьшению зарплат и ухудшению жизни.

Ранее врачи увидели опасность в введении четырехдневной рабочей недели. По их мнению, это может привести к росту ожирения и нервных расстройств.