В Великобритании заблокируют рекламы Mondelez и Volkswagen из-за гендерных стереотипов

В Великобритании будут заблокированы рекламы автомобиля Volkswagen и сыра «Филадельфия» марки Mondelez из-за нового британского закона, который запрещает использовать гендерные стереотипы в рекламных роликах. Он вступил в силу в июне.

Реклама сыра «Филадельфия» будет заблокирована потому,что Агентство по рекламным стандартам получило 128 жалоб на рекламу Mondelez, в которой два мужчины забывают ребенка на конвейерной ленте в ресторане, потому что отвлеклись на еду. Зрителям показалось, что в рекламе использован стереотип о том, что мужчины не способны заботиться о детях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на телеканал Sky News

Негативную реакцию у трех зрителей вызвал рекламный ролик автомобиля Volkswagen Golf. В ролике показаны мужчина,который спит в палатке на отвесной скале, два мужчины-астронавта в космическом корабле, мужчина-атлет с протезом ноги, а в финале изображена женщина, сидящая на скамейке рядом с коляской. По мнению зрителей, в этой рекламе использован стереотип того, что мужчины более склонны к риску, а женщины заботятся о детях.

Ранее сообщалось, что компания Reebok запустила в России новую рекламную кампанию #НиВКакиеРамки. Многих пользователей возмутил постер с Залиной Маршенкуловой (создатель проекта Breaking Mad, телеграм-канала «Женская власть» и соучредитель медиаартели «Мамихлапинатана»), сопровождавшийся следующим текстом: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Из-за разгоревшегося скандала компания удалила его из своего официального Instagram, но фото успело разойтись по соцсетям и СМИ.



