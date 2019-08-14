«Нефтехимик» потерпел поражение от «Ротора»

Сегодня в рамках восьмого тура первенства ФНЛ встречались «Нефтехимик» и волгоградский «Ротор». Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Нижнекамская команда пропустила два мяча от Султонова и Муллина, на что смогла ответить лишь голом Макарова. Отметим, что для полузащитника «Нефтехимика» этот мяч стал шестым в сезоне и он продолжил лидировать в гонке бомбардиров ФНЛ.

После этого поражения нижнекамцы опустились на 10-ю строчку в турнирной таблице.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ротор» (Волгоград) — 1:2 (0:1)



Голы: Макаров (80) — Султонов (44), Муллин (49).



«Нефтехимик»: Исупов, Кайков, Семенов, Киреев (Шадрин, 63), Потапов, Ширяев (Хубаев, 51), Антонов (Макаров, 46), Ситдиков, Петров, Галиакберов (Галиулин, 46), Мичуренков (Уридия, 46).



«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Хомуха, Ненахов (Николаев, 73), Байрыев, Султонов (Лобкарев, 66), Шарипов (Янушковский, 74), Горбунов (Попов, 65), Самсонов, Саная, Муллин (Евсеев, 78).



Предупреждения: Киреев (39), Ситдиков (57), Самсонов (71) — Муллин (9), Саная (37), Нестеренко (90).