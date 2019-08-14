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Мальчик из Башкирии пропал в горах Кабардино-Балкарии

18:46, 14.08.2019
Мальчик из Башкирии пропал в горах Кабардино-Балкарии
Фото: ru.wikipedia.org

В горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии около 70 человек ищут шестилетнего мальчика из Башкирии.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сегодня, в 16.10 мск, поступила информация, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су пропал мальчик. На поиски ребенка выдвинулись 11 спасателей на двух единицах техники, а также 20 добровольцев и родственников пропавшего. От МВД в поисках участвуют еще 46 человек.

По предварительным данным, ребенок пропал во время отдыха в ущелье.

Происшествия Башкортостан
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