Мальчик из Башкирии пропал в горах Кабардино-Балкарии

В горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии около 70 человек ищут шестилетнего мальчика из Башкирии.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сегодня, в 16.10 мск, поступила информация, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су пропал мальчик. На поиски ребенка выдвинулись 11 спасателей на двух единицах техники, а также 20 добровольцев и родственников пропавшего. От МВД в поисках участвуют еще 46 человек.

По предварительным данным, ребенок пропал во время отдыха в ущелье.

