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Скелетонистка из России дисквалифицирована на два года за допинг

16:14, 14.08.2019
Скелетонистка из России дисквалифицирована на два года за допинг
Фото: «РИА Новости»/Михаил Мокрушин

На основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) российская скелетонистка Ангелина Гирчак дисквалифицирована сроком на два года.

Причиной дисквалификации послужили нарушения антидопинговых правил. Отстранение спортсменки отсчитывается с 18 марта 2019 года.

Напомним, ранее Всемирная допинговая организация (WADA) сочла подозрительными допинг-пробы почти 300 российских спортсменов. При этом призера ОИ-2012 Албегова и еще четырех российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг.

Спорт
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