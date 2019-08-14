Скелетонистка из России дисквалифицирована на два года за допинг
На основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) российская скелетонистка Ангелина Гирчак дисквалифицирована сроком на два года.
Причиной дисквалификации послужили нарушения антидопинговых правил. Отстранение спортсменки отсчитывается с 18 марта 2019 года.
Напомним, ранее Всемирная допинговая организация (WADA) сочла подозрительными допинг-пробы почти 300 российских спортсменов. При этом призера ОИ-2012 Албегова и еще четырех российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым