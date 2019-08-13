Призера ОИ-2012 Албегова и еще 4 российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований пятерых российских спортсменов из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает Inside the Games.

В числе отстраненных оказались двукратный чемпион мира и бронзовый медалист Олимпиады-2012 Руслан Албегов, трехкратный серебряный призер ЧМ и двукратный чемпион Европы Олег Чен, призер чемпионатов мира и Универсиады, а также двукратный чемпион Европы Давид Беджанян, чемпион России Егор Климонов и чемпионка мира 2013 года Тима Туриева.

Сообщается, что отстранение спортсменов последовало на основании данных московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, ранее Всемирная допинговая организация (WADA) сочла подозрительными допинг-пробы почти 300 российских спортсменов.