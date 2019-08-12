Сайт авиакомпании «Победа» оказался недоступен после начала распродажи билетов

Сегодня днем сайт авиакомпании «Победа» оказался недоступен для пользователей в России. Это подтверждается данными сервиса downforeveryoneorjustme.com.

Сбой в работе сайта мог произойти в связи с распродажей, которую «Победа» объявила сегодня, 12 августа. Акция должна была начаться в 14.00, а стоимость авиабилетов по ней начиналась от 499 рублей. Сообщалось, что по акции можно будет купить билеты по более чем 80 направлениям зимнего расписания «Победы» на даты с 25 октября 2019 года по 26 марта 2020-го. Акция должна продлиться до 18 августа включительно.

Напомним, в конце июня «Победа» достигла отметки в миллион пассажиров за месяц. Юбилейный пассажир вылетел из Москвы в Казань.