«Рубин» заключил соглашение о сотрудничестве с властями Ингушетии

Фото: Марем Местоева/ТАСС

Казанский «Рубин» и власти Ингушетии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере футбола. Об этом сообщает ТАСС.



Договор подписали во Дворце спорта «Магас», министерство спорта Ингушетии, в лице министра Дауда Алхазурова, и исполнительный директор ФК «Рубин» Константин Дзюба.

«Мы знаем, что Ингушетия дает талантливых ребят российскому футболу, и мы хотели бы иметь возможность присутствовать в регионе и получать информацию о футболистах, которых здесь готовят и помогать республике, у нас прекрасные условия для развития и продвижения футболистов. Мы хотели бы, чтобы талантливые футболисты Ингушетии начинали свою карьеру в нашем клубе», — сказал Дзюба после подписания соглашения.

Соглашение о сотрудничестве также предполагает проведение нескольких товарищеских матчей между командами северокавказского региона и казанским клубом.

Напомним, ранее стало известно, что защитник Владимир Гранат оправился от травмы и присоединился к тренировкам «Рубина».