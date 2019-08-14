Киберспорт предложили сделать школьным факультативом

Институт развития интернета предложил Министерству просвещения внести занятия по киберспорту в факультативную школьную программу.



Пилотный проект может пройти в 2020—2025 годах в нескольких школах в каждом субъекте РФ, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ИРИ.

Также институт рассматривает вариант трансформации предмета «Технология» в занятия по робототехнике, виртуальной реальности.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не включать киберспорт в программу Олимпийских игр.