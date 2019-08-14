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Киберспорт предложили сделать школьным факультативом

12:11, 14.08.2019
Киберспорт предложили сделать школьным факультативом
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Институт развития интернета предложил Министерству просвещения внести занятия по киберспорту в факультативную школьную программу.

Пилотный проект может пройти в 2020—2025 годах в нескольких школах в каждом субъекте РФ, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ИРИ.

Также институт рассматривает вариант трансформации предмета «Технология» в занятия по робототехнике, виртуальной реальности.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не включать киберспорт в программу Олимпийских игр.

ОбществоОбразование
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