Киберспорт предложили сделать школьным факультативом
Институт развития интернета предложил Министерству просвещения внести занятия по киберспорту в факультативную школьную программу.
Пилотный проект может пройти в 2020—2025 годах в нескольких школах в каждом субъекте РФ, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ИРИ.
Также институт рассматривает вариант трансформации предмета «Технология» в занятия по робототехнике, виртуальной реальности.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не включать киберспорт в программу Олимпийских игр.ОбществоОбразование
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