МОК решил не включать киберспорт в программу Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) на саммите в Лозанне принял решение не включать киберспорт в программу Олимпийских игр.

В размещенном на сайте Международного олимпийского комитета коммюнике говорится, что такое решение было бы преждевременным из-за быстрого развития индустрии и частой смене предпочтений среди киберспортсменов.



Кроме того, многие киберспортивные соревнования организуются только с целью получения прибыли, а это противоречит ценностям олимпийского движения.



Тем не менее, в МОК отметили, что противоречия не распространяются на некоторые игры, и саммит поощряет ускоренное сотрудничество с этими играми.

«Было решено, что МОК пригласит заинтересованные стороны индустрии киберспорта в контактную группу для изучения совместных проектов» — говорится в коммюнике.



Ранее стало известно о создании вратарем «Ак Барса» Эмилем Гариповым собственной киберспортивной команды.