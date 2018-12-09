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МОК решил не включать киберспорт в программу Олимпийских игр

10:58, 09.12.2018
МОК решил не включать киберспорт в программу Олимпийских игр
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Международный олимпийский комитет (МОК) на саммите в Лозанне принял решение не включать киберспорт в программу Олимпийских игр.

В размещенном на сайте Международного олимпийского комитета коммюнике говорится, что такое решение было бы преждевременным из-за быстрого развития индустрии и частой смене предпочтений среди киберспортсменов.

Кроме того, многие киберспортивные соревнования организуются только с целью получения прибыли, а это противоречит ценностям олимпийского движения.

Тем не менее, в МОК отметили, что противоречия не распространяются на некоторые игры, и саммит поощряет ускоренное сотрудничество с этими играми.

«Было решено, что МОК пригласит заинтересованные стороны индустрии киберспорта в контактную группу для изучения совместных проектов» — говорится в коммюнике.

Ранее стало известно о создании вратарем «Ак Барса» Эмилем Гариповым собственной киберспортивной команды.

Спорт
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