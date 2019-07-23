«Даллас Ковбойс» остался самым дорогим спортивным клубом по версии Forbes

Команда «Даллас Ковбойс» сохранила лидерство в рейтинге самых дорогих спортивных клубов по версии журнала Forbes.

По оценке экспертов, клуб на сегодня стоит $5 млрд, он поднялся в цене на 4 процента, сообщает журнал.

На втором месте рейтинга находится бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкис» ($4,6 млрд), на третьем — испанский футбольный клуб «Реал» ($4,24 млрд).

Топ-5 самых дорогих клубов замыкают ФК «Барселона» ($4,02 млрд) и баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» ($4 млрд).

Из команд, которые связаны с Россией, в список попали только «Челси» Романа Абрамовича ($2,58 млрд) и «Бруклин Нетс» ($2,35 млрд), наполовину принадлежащий Михаилу Прохорову.

Напомним, что в 2018 и 2017 годах самым дорогим клубом также становился «Даллас Ковбойс».