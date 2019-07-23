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«Даллас Ковбойс» остался самым дорогим спортивным клубом по версии Forbes

00:19, 23.07.2019
«Даллас Ковбойс» остался самым дорогим спортивным клубом по версии Forbes
Фото: flickr.com

Команда «Даллас Ковбойс» сохранила лидерство в рейтинге самых дорогих спортивных клубов по версии журнала Forbes.

По оценке экспертов, клуб на сегодня стоит $5 млрд, он поднялся в цене на 4 процента, сообщает журнал.

На втором месте рейтинга находится бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкис» ($4,6 млрд), на третьем — испанский футбольный клуб «Реал» ($4,24 млрд).

Топ-5 самых дорогих клубов замыкают ФК «Барселона» ($4,02 млрд) и баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» ($4 млрд).

Из команд, которые связаны с Россией, в список попали только «Челси» Романа Абрамовича ($2,58 млрд) и «Бруклин Нетс» ($2,35 млрд), наполовину принадлежащий Михаилу Прохорову.

Напомним, что в 2018 и 2017 годах самым дорогим клубом также становился «Даллас Ковбойс».

АналитикаЭкономикаФинансыСпорт
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