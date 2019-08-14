Металлоторговая компания подала на банкротство ХК «Ак Барс» и ее «дочки»

Московская металлоторговая компания «Мечел-Сервис» (входит в металлургическую компанию «Мечел») подала иски о банкротстве АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и его дочерней компании ООО «Ак Барс Металл».

Сумма иска к каждой компании составляет чуть менее 6,2 млн рублей. Отметим, что согласно данным «СПАРК-Интерфакс», стоимость активов ХК «Ак Барс» приближается к 5 млрд рублей, чистая прибыль за 2018 год составляет 5 млн рублей. Чистая прибыль «Ак Барс Металл» за 2018 год составляет 11 млн рублей.

Исковые требования, вероятно, проистекают из трех других исков, рассмотренных Арбитражном судом РТ в течение 2019 года. По двум из них суд установил взыскать с компаний-должников солидарно 5,2 млн рублей и 3,1 млн рублей, еще по одному было утверждено мировое соглашение по долгу 11,4 млн рублей.

Напомним, в июле после вмешательства районной прокуратуры «Ак Барс Металл» выплатил задолженность по зарплате почти на 17 млн рублей.

