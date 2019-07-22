«Ак Барс Металл» выплатил задолженность по зарплате почти на 17 млн рублей

Прокуратура Набережных Челнов во время проверки выявила, что ООО «Ак Барс Металл» имеет задолженность по заработной плате на сумму почти в 17 млн рублей.

Проверка показала, что компания имеет долги по выплате зарплаты перед 282 работниками за март 2019 года в размере 4 056 676,72 рубля, перед 345 работниками за апрель 2019 года в размере 12 773 314 рублей. По результатам проверки в адрес директора было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, руководитель ООО был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Общество уже погасило задолженность по зарплате в полном объеме, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Набережных Челнов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи ООО «Ак Барс Металл» на 31 декабря 2017 года составляла 1 605 239 рублей. Чистая прибыль — 47 744 000 рублей. Общество входит в холдинговую компанию «Ак Барс».

Напомним, в Татарстане за четыре месяца взыскали более 286 млн рублей долгов по зарплате.