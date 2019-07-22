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«Ак Барс Металл» выплатил задолженность по зарплате почти на 17 млн рублей

14:19, 22.07.2019
«Ак Барс Металл» выплатил задолженность по зарплате почти на 17 млн рублей
Фото: pixabay.com

Прокуратура Набережных Челнов во время проверки выявила, что ООО «Ак Барс Металл» имеет задолженность по заработной плате на сумму почти в 17 млн рублей.

Проверка показала, что компания имеет долги по выплате зарплаты перед 282 работниками за март 2019 года в размере 4 056 676,72 рубля, перед 345 работниками за апрель 2019 года в размере 12 773 314 рублей. По результатам проверки в адрес директора было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, руководитель ООО был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Общество уже погасило задолженность по зарплате в полном объеме, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Набережных Челнов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи ООО «Ак Барс Металл» на 31 декабря 2017 года составляла 1 605 239 рублей. Чистая прибыль — 47 744 000 рублей. Общество входит в холдинговую компанию «Ак Барс».

Напомним, в Татарстане за четыре месяца взыскали более 286 млн рублей долгов по зарплате.

ЭкономикаОбщество Татарстан
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