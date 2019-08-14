Владимир Ткачев о работе с Цулыгиным: «Не говорю, что он плохой тренер, но мы с ним не сработались»

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Владимир Ткачев в интервью Sport24 рассказал о своем этапе карьеры в «Салавате Юлаев».

— В Уфе у вас не получилось себя проявить из-за того, что не сработались с Цулыгиным?

— В плей-офф мы вроде нормально сработались, а до этого почему-то не сложилось. В плей-офф у меня было время в большинстве в первой спецбригаде, я выходил с легионерами, очки набирал. В сезоне такое проскакивало, но нечасто. Я выходил в большинстве, но только после того, как наиграется первая легионерская спецбригада. Если у них не получается, то нас выпустят. Но я не зол, все в прошлом.

— Что же тогда в плей-офф произошло? У вас с Цулыгиным разговор состоялся?

— Разговора не было. А ответа, что поменялось в плей-офф, у меня нет.

— Какие у главного тренера «Салавата» были к вам претензии?

— Были разговоры, но точно уже не помню, о чем. Я перевернул эту страницу.

— Бобровский рассказывал, что они с Тортореллой могли покричать друг на друга в раздевалке. С Цулыгиным такое возможно было?

— Я же не конфликтный человек, кричать не буду. Если тренер не видит меня в команде в определенной роли, то я не буду при всей команде ему высказывать.

— В какой момент поняли, что у вас нет будущего в этом клубе при этом тренере?

— На предсезонных турнирах все было нормально. В начале сезона тренеру как новичку нужны были только победы, он старался у всех выигрывать. Я это прекрасно понимаю, молодой тренер. Но понимание, что я не смогу в полной мере заявить о себе в «Салавате», пришла через игр 15. Не говорю, что он плохой тренер, может, во мне была причина.

— Может, стоило попросить обмена?

— Мы хотели, но не получилось.

— Осенью вы поехали на Кубок Германии и в составе олимпийской сборной России были одним из лучших (два очка в трех играх). Вы после этого поверили в себя?

— Да. На всех турнирах с олимпийской сборной у меня все получалось. Я задавал себе вопрос: почему все так, в сборной получается, а в Уфе все наоборот. Непростое время было.

— В интернете в прошлом сезоне появился мем «Когда уволят Цулыгина». Вы в команде обсуждали это?

— Мы знали об этом, но не обсуждали. Все ребята понимали, что тренер первый год работает, надо дать ему шанс, сразу увольнять нет смысла. Дали до конца года доработать, и вот результат — до финала Востока дошли, хотя сезон у нас был мягко говоря не очень, — сказал Ткачев.

Летом появлялась информация, что нападающий Владимир Ткачев продолжит карьеру в НХЛ, но в итоге хоккеист решил продолжить карьеру в СКА.