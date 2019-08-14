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Игру «Рубина» обслужит Безбородов, на «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив» будет VAR

09:01, 14.08.2019
Игру «Рубина» обслужит Безбородов, на «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив» будет VAR
Фото: kc-camapa.ru

Определились арбитры и инспекторы на матчи предстоящего 6-го тура Российской премьер-лиги по футболу.

Система видеоповторов VAR в этот раз будет использоваться в двух матчах — «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив».

16 августа (пятница)

«Оренбург» — «Сочи»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

17 августа (суббота)

«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

18 августа (воскресенье)

«Рубин» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

«Тамбов» — «Краснодар»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

«Уфа» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); ВАР — Алексей Сухой (Люберцы), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

19 августа (понедельник)

«Спартак» — ЦСКА: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

СпортФутбол
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