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СМИ: производителей продуктов питания предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты

03:31, 14.08.2019
СМИ: производителей продуктов питания предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госстандарт Белоруссии предложил странам — участницам ЕАЭС обязать производителей в предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания.

Речь идет о технических условиях (ТУ) и стандартах организации (СТО). Даные о этом должны будут указывать на упаковке.

На данный момент производители молока, молочной и масложировой продукции обязаны указывать ТУ и СТО на упаковке, а все остальные компании предоставляют эту информацию на добровольной основе, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что до конца года в России собираются разработать регламенты производства экопродуктов по нацстандартам.

БизнесРозничная торговля
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