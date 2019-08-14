СМИ: производителей продуктов питания предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты

Госстандарт Белоруссии предложил странам — участницам ЕАЭС обязать производителей в предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания.

Речь идет о технических условиях (ТУ) и стандартах организации (СТО). Даные о этом должны будут указывать на упаковке.

На данный момент производители молока, молочной и масложировой продукции обязаны указывать ТУ и СТО на упаковке, а все остальные компании предоставляют эту информацию на добровольной основе, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что до конца года в России собираются разработать регламенты производства экопродуктов по нацстандартам.