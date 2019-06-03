До конца года в России собираются разработать регламенты производства экопродуктов по нацстандартам

Министерство сельского хозяйства России намерено до конца 2019 года разработать документы, регламентирующие производство экопродуктов по национальному стандарту, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Минсельхоз уже подготовил план мероприятий по созданию такого бренда. Впрочем пока участники рынка не понимают, как эта мера будет пересекаться с реализацией закона об органике.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Башкирии намерено внедрить цифровые технологии во всех направлениях деятельности регионального АПК, в том числе в пчеловодство. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства РБ Ляля Давлетбаева.

