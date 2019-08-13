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Жириновский предложил сбивать самолеты, которые подлетают к бортам первых лиц

22:35, 13.08.2019
Жириновский предложил сбивать самолеты, которые подлетают к бортам первых лиц
Фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «жестко реагировать» на приближение иностранных военных самолетов к лайнерам российских первых лиц, вплоть до их сбивания.

«Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей. Один раз собьем — никогда больше приближаться не будут», — написал он в Telegram.

Ранее СМИ опубликовали видео, как российские Су-27 отогнали истребитель F-18 войск НАТО от самолета главы ведомства Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

В НАТО пояснили, что истребитель приблизился к российскому самолету, чтобы идентифицировать его, так как в альянсе не знали, что на борту находится Шойгу.

Общество
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