Жириновский предложил сбивать самолеты, которые подлетают к бортам первых лиц
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «жестко реагировать» на приближение иностранных военных самолетов к лайнерам российских первых лиц, вплоть до их сбивания.
«Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей. Один раз собьем — никогда больше приближаться не будут», — написал он в Telegram.
Ранее СМИ опубликовали видео, как российские Су-27 отогнали истребитель F-18 войск НАТО от самолета главы ведомства Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
В НАТО пояснили, что истребитель приблизился к российскому самолету, чтобы идентифицировать его, так как в альянсе не знали, что на борту находится Шойгу.Общество
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