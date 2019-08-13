В Сети появилось видео того, как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

«Пятый канал» со ссылкой на Министерство обороны России опубликовало видео, как российские Су-27 отогнали истребитель F-18 войск НАТО от самолета главы ведомства Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.



Инцидент произошел 13 августа, когда Шойгу возвращался из Калининграда, где принимал участие в церемонии закладки камня на месте строительства филиала Нахимовского военно-морского училища. Су-27 не дали F-18 приблизиться к лайнеру с министром обороны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на НАТО, истребитель приблизился к российскому самолету, чтобы идентифицировать его, так как в альянсе не знали, что на борту находится Шойгу.