Путешественник, который хочет добраться из Твери в Индию пешком, прибыл в Казань

Фото: Евгений Кутузов

30-летний житель Санкт-Петербурга, почетный донор России Евгений Кутузов, который решил пешком пройти маршрут русского путешественника Афанасия Никитина, сегодня прибыл в Казань.

Путешествие россиянина приурочено к 550-летию путешествия Афанасия Никитина и 530-летию его книги «Хождение за три моря». Кутузов собирается пройти от Твери до Индии, через несколько регионов России (Астраханская область, Калмыкия, Дагестан), а также Азербайджан, Иран и Пакистан.

В Казани Кутузов остановился на 4 дня.

«Город невероятно красивый на самом деле, старинный и очень интересный», — рассказал «Реальному времени» путешественник.

Он хочет добраться до населенного пункта, находящегося в 120 км от Мумбаи, недалеко от которого Афанасий Никитин впервые ступил с корабля на сушу. С собой Кутузов несет землю, собранную у памятника путешественнику. Он намерен рассыпать ее у другого памятника как раз в вышеупомянутом населенном пункте.

Главной целью является сбор средств для детей с диагнозом «ДЦП» из фонда «Звезды детям».

В прошлом году Кутузов прошел пешком от Санкт-Петербурга до Эльбруса.