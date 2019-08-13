США расширило санкции против России

Министерство торговли США внесло в санкционный список EAR Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт (КНИРТИ) и еще 17 предприятий из разных стран.

Внесение института в список связано с тем, что НИИ является филиалом подсанкционного концерна «Радиоэлектронные технологии».



Санкции вступят в силу 14 августа, сообщается на сайте Федерального реестра.

Ранее Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Документ вступит в силу через 15 дней после опубликования, то есть ориентировочно 19 августа. Так, банкам США запретили кредитовать российское правительство не в рублях. Кроме того, Вашингтон должен препятствовать любой международной финансовой помощи Москве.