Стала известна средняя зарплата в «Роскосмосе»

По итогам 2018 года средняя зарплата в госкорпорации «Роскосмос» составила 396 тыс. рублей. Это на 14 тыс. рублей больше по сравнению с 2017 годом.

Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники, которые работают в центральном аппарате госкорпорации. Там в прошлом году трудились 605 человек, следует из отчета.



Если же учитывать всех сотрудников промышленных предприятий «Роскосмоса», то их средняя зарплата в 2018 году составила — 59,7 тыс. рублей.

Ранее СМИ сообщили, что кандидат в космонавты получает 60,9 тыс. рублей в месяц, космонавт — 63,8 тыс. рублей, инструктор-космонавт — 88,45 тыс. рублей. В целом размер зарплаты космонавтов возрастает в соответствии с числом их полетов в космос. Также у космонавтов есть дополнительные надбавки до 25% от оклада при успешном исполнении обязанностей и тринадцатая зарплата в конце года.