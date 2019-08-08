СМИ назвали размер зарплаты российских космонавтов

Российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладами астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA).

Согласно «Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации», кандидат в космонавты получает 60,9 тыс. рублей в месяц, космонавт — 63,8 тыс. рублей, инструктор-космонавт — 88,45 тыс. рублей, пишут «Известия». В целом размер зарплаты космонавтов возрастает в соответствии с числом их полетов в космос. В случае осуществления трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить надбавку в размере 120%.



Также у космонавтов есть дополнительные надбавки до 25% от оклада при успешном исполнении обязанностей и тринадцатая зарплата в конце года.

Ранее «Роскосмос» отправил будущих космонавтов на подготовку в Татарстан.