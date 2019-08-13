ГИБДД опубликовала видео погони за автоледи

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Накануне инспекторы ДПС устроили погоню за автомобилем. Соответствующее видео появилось в Instagram инспекции.

Сотрудники ГИБДД на улице Баруди вчера вечером заметили автомобиль Kia Ceed, который заехал через пешеходный переход на тротуар и припарковался около бара. Заметив инспекторов, водитель авто начал движение и стал скрываться. После чего сотрудники ГИБДД устроили погоню.

Машина была задержана на улице Серова. Девушка-водитель была задержана и отстранена от управления. Она отказалась от медицинского освидетельствования как на месте, так и в медучреждении. На нее был составлен административный протокол по ст. 12.26. ч.1. («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).