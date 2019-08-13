Экологи не зафиксировали содержания тригонокса в воздухе на месте утечки на трассе М-7

Специалисты Минэкологии РТ не зафиксировали содержания тригонокса в воздухе на месте утечки на трассе М-7. Это было установлено в ходе анализа на хромато-масс-спектрометре.

«Дополнительно качество воздуха оценили по 41 показателю: 15 компонентов проверили на месте, 26 — в лаборатории. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено», — сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Специалисты также оценят и качество почвы, соответствующие пробы были взяты с места ЧП. Проведение анализа может занять до двух недель, отмечается в сообщении.

Напомним, 11 августа из цистерны, которая везла опасное вещество, произошла утечка. Из-за этого участок трассы М-7 под Казанью перекрыли. По предварительным данным Минэкологии РТ, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено.