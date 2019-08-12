Экологи обследуют место разлива химикатов под Казанью

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Специалисты Минэкологии Татарстана обследуют место разлива опасного химиката тригонокс на трассе М-7 под Казанью. По предварительным данным, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено.

«Минэкологии РТ проведен анализ атмосферного воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории по 15 показателям», — говорится в сообщении.

Однако пробы воздуха для качественного анализа проверят на хромато-масс-спектрометре. Кроме того, на токсичность проверят пробы почвы, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Напомним, что накануне из цистерны, везшей в Стерлитамак опасное вещество, произошла утечка. В результате трасса была на время перекрыта. Пробка на въезде в Казань растянулась на 4 км.