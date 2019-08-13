Игрок «Зенита» Ракицкий об отношениях России и Украины: «Когда-то это все закончится»

Защитник российского «Зенита» и сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий выразил надежду на разрешение конфликта между двумя странами.

Футболист выложил у себя в «Инстаграме» видеоролик с участием Артема Дзюбы, который говорит: «Россия и Украина — братья». Ракицкий подписал ролик словами: «Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо».

Напомним, что в январе 29-летний Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Из-за этого перехода футболиста перестали вызывать в сборную Украины.