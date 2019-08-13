Хабиров оценил работу пригородного ж/д сообщения Дёма — Шакша

Врио главы Башкирии Радий Хабиров опробовал на себе пригородное ж/д сообщение Дема — Шакша. Об этом он рассказал в своем аккаунте в «Инстаграме».

— Уверен, мы сможем сделать из электрички, которую сейчас используют немногие, новый удобный вид передвижения для уфимцев, — поделился чиновник.

Он также обратил внимание на состояние остановок общественного транспорта и необходимость развития транспортных путей в этом районе.

Ранее Хабиров посоветовал самостоятельно придумывать текст поздравления с одним из главных праздников у мусульман и поздравил верующих с Курбан-байрамом в «Инстаграме».

