Хабиров оценил работу пригородного ж/д сообщения Дёма — Шакша
Врио главы Башкирии Радий Хабиров опробовал на себе пригородное ж/д сообщение Дема — Шакша. Об этом он рассказал в своем аккаунте в «Инстаграме».
— Уверен, мы сможем сделать из электрички, которую сейчас используют немногие, новый удобный вид передвижения для уфимцев, — поделился чиновник.
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Сегодня посмотрел, в каком состоянии находится наше пригородное ж/д сообщение «Дёма-Шакша». Уверен, мы сможем сделать из электрички, которую сейчас используют не многие, новый удобный вид передвижения для уфимцев. Внимательно посмотрел, в каком состоянии находятся остановки. Нам надо сделать, чтобы человек вышел из поезда, сел в автобус и быстро оказался в нужном месте.
Он также обратил внимание на состояние остановок общественного транспорта и необходимость развития транспортных путей в этом районе.
Ранее Хабиров посоветовал самостоятельно придумывать текст поздравления с одним из главных праздников у мусульман и поздравил верующих с Курбан-байрамом в «Инстаграме».
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