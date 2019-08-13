Следствие заново направило в суд дело начальника ИК-19

Следком РТ объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-начальника ИК-19 Алмаза Тазеева и бывшего начальника оперативной части этой колонии Сергея Герасимова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и в получении взятки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

При этом по делу Тазеева и Герасимова суд первой инстанции уже выносил обвинительный приговор в 2018 году, приговорив Тазеева к 9 годам лишения свободы, а Герасимова — к 3,5 года заключения. Однако в октябре того же года Верховный суд РТ отменил приговор и вернул дело в прокуратуру. В ходе обжалования приговора Тазееву Верховный суд посчитал обвинительное заключение несостоятельным и потребовал устранить процессуальные недостатки.

Подробнее о деле бывшего начальника исправительной колонии и его подчиненного читайте в материале «Реального времени».