Долги «Камского горизонта» превысили миллиард рублей
На 31 августа 2018 года долги ООО КБ «Камский горизонт» превысили 1 млрд рублей.
Большинство требований — 637,8 млн рублей — не включены в реестр. На удовлетворения кредиторов на начало сентября направили 58,6 млн рублей. Эту сумму получили только кредиторы первой очереди, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Ранее стало известно, что АСВ продлило выплаты кредиторам «Камского горизонта» до 3 декабря.ЭкономикаБанки Татарстан
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